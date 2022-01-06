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Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России по биатлону

Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России по биатлону
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе.

Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!" — отмечается в сообщении организации.

Эдуард Латыпов должен был выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт в ближайшие выходные. Также в состав мужской команды на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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