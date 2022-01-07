Корейский биатлонист Тимофей Лапшин: «Спартак» — боль. Витория вообще не подходил клубу

Бывший российский, а ныне корейский биатлонист, болельщик «Спартака» Тимофей Лапшин поделился мнением о положении дел в любимом клубе. По словам Лапшина, «Спартак» напрасно пригласил португальского тренера Руя Виторию, который проработал чуть более полугода.

«Спартак» — боль. Я не понимал, почему взяли Виторию. Он вообще не подходил «Спартаку». Я вспоминаю, когда команду тренировал Аленичев, а потом пришёл Каррера и добавил парням импульсивности. Вот только весь багаж и подборка игроков была сделана Аленичевым. Тогда система работала, а сейчас нет эмоций, тактики.

Зачем продали всех важных игроков? Мне кажется, всё мог бы решить даже один футболист. Если бы вернули Фернандо, а это можно сделать бесплатно прямо сейчас, он бы всё решил. Штрафные толком не забивают, а Фернандо мог бы», — цитирует Лапшина Sport24.