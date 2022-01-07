«Мало приятного, но что сделать?» Владимир Драчёв — о коронавирусе Эдуарда Латыпова

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о ситуации с положительным тестом на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он будет вынужден пропустить этап Кубка мира в Оберхофе, который стартует сегодня, 7 января.

«Здесь всё очень индивидуально. Некоторые вообще не замечают болезнь, кто-то целый год отходит. Если у Латыпова всё пройдёт без последствий, то на подготовку к ОИ не повлияет. Врач и спортсмен должны контролировать, смотреть и прогнозировать работу на олимпийский цикл. Сейчас мы можем только загадывать и руками размахивать, как же так получилось. Получилось и получилось. Мало приятного, но что сделать?» — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.