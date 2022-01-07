Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, в топ-10 — трое россиян

В Оберхофе (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской спринт. Победителем гонки стал российский биатлонист Александр Логинов.
Россиянин преодолел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды. При этом он допустил один промах на огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.
В топ-10 попали сразу трое представителей России. Шестое место занял Антон Бабиков, вернувшийся в состав сборной. Он стал единственным из топ-10, кому удалось поразить все десять мишеней. Даниил Серохвостов показал 8-й результат, допустив два промаха.
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1)…
6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0)...
8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2)...
40. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3)...
45. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4)...
52. Максим Цветков (Россия) + 2:05.0 (4).
- 7 января 2022
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