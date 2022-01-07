Даниил Серохвостов прокомментировал упущенный подиум в спринте в Оберхофе

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен допустил два промаха и не смог попасть на подиум, но финишировал в первой десятке.

«В принципе, доволен. Удалось потерпеть на третьем круге. Попробовал быстро пройти первый круг, мне было интересно, хватит меня или нет. Хватило.

Какие условия были на первом рубеже? Нормальные. Солнце светило, погода хорошая была, два промаха — мои. А если серьёзно? Ветер задувал сильно, глаз слезился, тяжело было сосредоточиться на стрельбе. Я видел, что Фийон тоже стрельнул много, меня это подбодрило. Вместе с ним пошли. На стойку я уже собрался, дал себе задание стрелять спокойнее — и удалось стрельнуть ноль», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».