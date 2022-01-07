Александр Логинов рассказал, в чём ему повезло в победном спринте в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, в чём ему повезло в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, который ему удалось выиграть. По словам Логинова, он бежал за французом Эмильеном Жакленом и потому понимал, в каком темпе ему нужно двигаться, чтобы остаться впереди. Жаклен уступил Логинову 6,5 секунды.
«Сегодня с самого начала я понимал, что гонка будет сложная: был очень сильный ветер, потом пошёл снег. Но очень рад, что получилось отстрелять всего с одним штрафом. Думаю, для такой погоды это хороший результат. И всё получилось на лыжне.
Хочу поблагодарить команду, которая поддерживала меня на трассе. Все тренеры очень хорошо отработали и давали мне информацию от начала круга и до конца. И, конечно, если бы не было сил, вряд ли бы получилось отработать финишный круг так хорошо. Но мне ещё повезло, что я бежал за Эмильеном (Жакленом. — Прим. «Чемпионата»). Слышал те секунды, которые мне надо попробовать выиграть.
У нас команда тренируется немного по разным направлениям, поэтому мне тяжело сказать, как кто подводился к январским этапам Кубка мира. Наша группа проделала очень хорошую работу в Рамзау, и я очень рад, что это наконец-то это вылилось в результат. До Нового года мне было обидно, что подготовительный сезон был очень тяжёлый, действительно много работал, но никак не получалось попасть на подиум», — сказал Логинов в интервью, опубликованном в YouTube-канале IBU TV.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
- 7 января 2022
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