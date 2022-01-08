Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия лидирует, Россия — третья

Мужская сборная России сохранила третье место в Кубке наций сезона-2021/2022. Лидирует команда Норвегии, на втором месте – сборная Франции.

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золотые медали в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла команда Австрии, третьими финишировали украинцы, которые обошли в Кубке наций сборную Италии.

Итоговая позиция в Кубке наций определяет квоту страны на Кубок мира следующего сезона. Максимальное количество биатлонистов (шесть) имеют право выставить первые пять команд. В зачёт идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 3681.

2. Франция – 3532.

3. Россия – 3459.

4. Германия – 3253.

5. Швеция – 3015.

6. Беларусь – 2942.

7. Украина – 2687.

8. Италия – 2631.

9. Австрия – 2397.

10. Словения – 2258.