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Кубок мира по биатлону, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия лидирует, Россия — третья
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Мужская сборная России сохранила третье место в Кубке наций сезона-2021/2022. Лидирует команда Норвегии, на втором месте – сборная Франции.

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золотые медали в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла команда Австрии, третьими финишировали украинцы, которые обошли в Кубке наций сборную Италии.

Итоговая позиция в Кубке наций определяет квоту страны на Кубок мира следующего сезона. Максимальное количество биатлонистов (шесть) имеют право выставить первые пять команд. В зачёт идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 3681.
2. Франция – 3532.
3. Россия – 3459.
4. Германия – 3253.
5. Швеция – 3015.
6. Беларусь – 2942.
7. Украина – 2687.
8. Италия – 2631.
9. Австрия – 2397.
10. Словения – 2258.

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