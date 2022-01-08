Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия лидирует, Россия — третья

Мужская сборная России сохранила третье место в Кубке наций сезона-2021/2022. Лидирует команда Норвегии, на втором месте – сборная Франции.
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золотые медали в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла команда Австрии, третьими финишировали украинцы, которые обошли в Кубке наций сборную Италии.
Итоговая позиция в Кубке наций определяет квоту страны на Кубок мира следующего сезона. Максимальное количество биатлонистов (шесть) имеют право выставить первые пять команд. В зачёт идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 3681.
2. Франция – 3532.
3. Россия – 3459.
4. Германия – 3253.
5. Швеция – 3015.
6. Беларусь – 2942.
7. Украина – 2687.
8. Италия – 2631.
9. Австрия – 2397.
10. Словения – 2258.
- 8 января 2022
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