Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Фийон Майе вышел в лидеры, Логинов — 9-й

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Теперь в общем зачёте Фийон Майе вновь опережает своего соотечественника Эмильена Жаклена.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 461.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 425.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 378.

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.

8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.

9. Александр Логинов (Россия) — 314.

10. Йоханнес Кюн (Германия) — 279...

26. Даниил Серохвостов (Россия) — 157.

27. Саид Каримулла Халили (Россия) — 157…

35. Александр Поварницын (Россия) — 104…

42. Антон Бабиков (Россия) — 69...

45. Василий Томшин (Россия) — 56...

57. Максим Цветков (Россия) — 29...

73. Матвей Елисеев (Россия) — 11.