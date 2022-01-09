Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Фийон Майе вышел в лидеры, Логинов — 9-й

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.
Теперь в общем зачёте Фийон Майе вновь опережает своего соотечественника Эмильена Жаклена.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 461.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 425.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 378.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.
8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
9. Александр Логинов (Россия) — 314.
10. Йоханнес Кюн (Германия) — 279...
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 157.
27. Саид Каримулла Халили (Россия) — 157…
35. Александр Поварницын (Россия) — 104…
42. Антон Бабиков (Россия) — 69...
45. Василий Томшин (Россия) — 56...
57. Максим Цветков (Россия) — 29...
73. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
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