Как вы оцените победу российского биатлониста Логинова в спринте в Оберхофе?

В Оберхофе (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской спринт. Победителем гонки стал российский биатлонист Александр Логинов.

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Россиянин преодолел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды. При этом он допустил один промах на огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.

В топ-10 попали сразу трое представителей России. Шестое место занял Антон Бабиков, вернувшийся в состав сборной. Он стал единственным из топ-10, кому удалось поразить все 10 мишеней. Даниил Серохвостов показал 8-й результат, допустив два промаха.