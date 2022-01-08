Поршнев завоевал серебро спринта на Кубке IBU в Брезно-Осрблье. Мухамедзянов — с бронзой

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Первое место занял норвежец Александер Фьелд Андерсен. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Спринт. Мужчины

1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0).

2. Никита Поршнев (Россия) +21,0 (0).

3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +26,9 (0).

4. Давид Цобель (Германия) +28,9 (1).

5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) +30,2 (0).

6. Василий Томшин (Россия) +30,3 (1)…

15. Михаил Первушин (Россия) +1.03,1 (2)…

17. Пётр Пащенко (Россия) +1.07,2 (1)...

22. Дмитрий Иванов (Россия) +1.12,7 (1)...

Сегодня, 8 января, в Брезно-Осрблье также состоится женская спринтерская гонка. Она стартует в 16:00 мск.