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Поршнев завоевал серебро спринта на Кубке IBU в Брезно-Осрблье. Мухамедзянов — с бронзой

Поршнев завоевал серебро спринта на Кубке IBU в Брезно-Осрблье. Мухамедзянов — с бронзой
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Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Первое место занял норвежец Александер Фьелд Андерсен. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Мужчины

1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0).
2. Никита Поршнев (Россия) +21,0 (0).
3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +26,9 (0).
4. Давид Цобель (Германия) +28,9 (1).
5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) +30,2 (0).
6. Василий Томшин (Россия) +30,3 (1)…
15. Михаил Первушин (Россия) +1.03,1 (2)…
17. Пётр Пащенко (Россия) +1.07,2 (1)...
22. Дмитрий Иванов (Россия) +1.12,7 (1)...

Сегодня, 8 января, в Брезно-Осрблье также состоится женская спринтерская гонка. Она стартует в 16:00 мск.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт 10 км
08 января 2022, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Александер Фьелд Андерсен
Норвегия
23:16.3
2
Никита Поршнев
Россия
+21.0
3
Ильназ Мухамедзянов
Россия
+26.9
Комментарии
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