Й. Бё показал лучший ход на 2-м этапе смешанной эстафеты. Поварницын проиграл ему минуту

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход на втором этапе смешанной эстафеты, которая проходит в Оберхофе (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Россиянин Александр Поварницын проиграл лидеру почти минуту.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета, 4x7,5 км. II этап, ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 18.21,7 секунды

2. Бенидикт Долль (Германия) +34,0 секунды

3. Мартин Понсилуома (Швеция) +39,2

4. Антон Смольский (Беларусь) +41,2

5. Дмитрий Пидручный (Украина) +45,0

6. Доминик Виндиш (Италия) +50,4…

8. Александр Поварницын (Россия) +59,9.

Также сегодня, 8 января, состоится супермикст, где Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.