Сола показала лучший ход на 4-м этапе смешанной эстафеты. У Васнецовой — 6-я скорость

Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола показала лучший ход на заключительном этапе смешанной эстафеты, которая прошла в Оберхофе (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Напомним, выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета, 4x7,5 км. IV этап, ход

1. Анна Сола (Беларусь) – 21.32,2

2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание +4,0 секунды

3. Мария Эдер (Финляндия) +21,4

4. Жулия Симон (Франция) +21,6

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) +21,7

6. Валерия Васнецова (Россия) +32,5.

Также сегодня, 8 января, состоится супермикст, где Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.