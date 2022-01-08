Сола показала лучший ход на 4-м этапе смешанной эстафеты. У Васнецовой — 6-я скорость
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Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола показала лучший ход на заключительном этапе смешанной эстафеты, которая прошла в Оберхофе (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Напомним, выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км. IV этап, ход
1. Анна Сола (Беларусь) – 21.32,2
2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание +4,0 секунды
3. Мария Эдер (Финляндия) +21,4
4. Жулия Симон (Франция) +21,6
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) +21,7
6. Валерия Васнецова (Россия) +32,5.
Также сегодня, 8 января, состоится супермикст, где Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.
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