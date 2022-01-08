Васильев: Цветков был супер в эстафете! Макса надо брать на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонистов в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россияне (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) заняли пятое место.
«Приятно было посмотреть на экспериментальный состав. Переживал за девушек, они не в лучшей форме. Но Васнецова молодец. Если бы не дополнительные патроны, то можно было и в тройку залезать. Она просто молодец!
Цветков — супер. Показал все свои лучшие качества. С двумя дополнительными патронами догнал Бё. Думаю, что тренеры должны серьёзно задуматься над тем, чтобы брать его на Олимпиаду. Хотя бы только ради эстафеты. Макс очень хорош», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 января 2022
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