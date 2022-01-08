Эксперимент удался. Резервный состав сборной России в эстафете реально боролся за медали

Зачем такие эксперименты?

На первую смешанную эстафету Кубка мира по биатлону – 2021/2022 тренерский штаб сборной России выставил резервный состав. На гонку заявили Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирину Казакевич и Валерию Васнецову. Странно. Необычно. Но при этом вполне объяснимо. С точки зрения борьбы за олимпийские квоты эта гонка не имела для нас никакого значения, поэтому тренеры решили проверить тех, кто может выступать в эстафетах на Олимпиаде. Понять, кто может усилить команду, а кто – нет.

Понятно, что рассчитывать на красивую победу вроде той, что была в Оберхофе год назад, не приходилось, но была надежда на то, что в командной гонке биатлонисты, у которых в личных стартах пока не всё получается, соберутся и покажут себя с лучшей стороны.

В общем-то, гонка получилась неплохой, несмотря на то что до медали наши не добрались.

Цветков не стушевался

Максим Цветков на любимом первом этапе чувствовал себя довольно уверенно: на первом круге не тушевался и лидировал. На лёжку он пришёл первым, вот только в необычный для Оберхофа штиль справиться со стрельбой не сумел. Из первых пяти выстрелов один был неточным, а затем и первый дополнительный патрон прошёл мимо. Второй – в цель.

Россиянин вернулся на трассу шестым, рядом с Самуэльссоном и в 10 секундах от Бё-старшего и Лобастова из Беларуси. На дистанции ничего отыграть не удалось, зато отличная стрельба на стойке позволила Цветкову догнать белоруса и норвежца. А тот же Самуэльссон, кстати, на втором огневом рубеже провалился – ушёл сразу на два штрафных круга.

Печальный круг Поварницына

Россиянин и норвежец вскоре оставили белоруса позади. Тарьей пытался убежать от Максима, но так и не смог: Йоханнес Бё и Александр Поварницын получили эстафету с разницей в 0,4 секунды. Можно было предположить, что норвежец тут же убежит от россиянина, но нет, обладатель Кубка мира позволил представителю нашей команды задавать темп.

Правда, стрелял Бё точнее, поэтому и получил лидерство. Поварницын взял два доппатрона, поэтому отстал от норвежца на 17 секунд и подпустил к себе белоруса Смольского и немца Долля – втроём они и пытались догнать норвежца, но куда там! Йоханнес, оказавшись в одиночестве, дал газу и упрочил свою первую позицию. Поварницын стрелял чисто и, казалось, будет бороться за второе место, но на третьем круге заметно сдал.

Стойка Казакевич заставила понервничать

Поварницын за третий круг проиграл около 30 секунд, поэтому Ирине Казакевич в первую очередь нужно было сражаться не за вторую-третью строчку, а отстаивать четвёртое место: итальянка Вирер и финка Минккинен были совсем рядом. Впрочем, Ирина включилась в гонку здорово. Не просто догнала неторопливую Фойгт, но и за счёт чистой стрельбы укрепилась на третьем месте. До Алимбековой было полминуты, до Тандреволд – минута.

Стойка Казакевич, как и всегда, заставила российских болельщиков понервничать. Ирина стреляла не быстро, но использовала два дополнительных патрона. Норвегия и Беларусь оторвались ещё на 30 секунд, а борьбу с Вирер и Фойгт пришлось начинать заново. Обогнать их во второй раз не удалось. Валерия Васнецова получила эстафету на пятом месте, в плотной группе рядом с командами Италии, Германии, Чехии и Франции – все бились за бронзу.

Пятое место – это хорошо?

Впрочем, интрига возродилась не только в сражении за третье место. На четвёртом этапе Анна Сола догоняла Марте Рёйселанд. И если бы норвежка давала белорусской биатлонистке шансы своими ошибками на рубеже, то могла бы и упустить победу. На стойке Марте один раз промахнулась, но Сола тоже нервничала и мазала. Сотворить сенсацию не удалось.

Увы, не добралась до неожиданного успеха и Россия. Первые два круга Васнецова держалась в группе преследовательниц, но на стойке отработала «из семи», а потому отпустила вперёд француженку Симон. А в самом конце россиянку обошла и шведка Эльвира Эберг, вытащившая гонку после трёх штрафных кругов партнёров на первых трёх этапах.

Россия завершила гонку на пятом месте. Но для такого экспериментального состава реальная борьба за медали до последнего огневого рубежа – это очень достойно.