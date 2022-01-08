Каминский: сингл-микст получился ещё более инфарктным, чем лыжный спринт

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление российских биатлонистов Кристины Резцовой и Антона Бабикова в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России одержала победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Гонка ещё более инфарктная, чем лыжный спринт. Потому что всё меняется. Ещё даже не успел расстроиться после неудачной стрельбы, а тут раз — и третьими выезжаем. Буквально на одном рубеже всё изменилось.

Я на движения на трассе не обращал внимание, я только искал нужные слова. Наверное, получилось. Есть ли силы у Бабикова бороться завтра? Думаю, да", — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Ключевым стал второй этап, когда Резцова сначала зашла на штрафной круг после лёжки и опустилась на 11-е место, а после стойки передала эстафету Бабикову третьей. Антон вывел команду в лидеры, а Кристина только увеличила преимущество.