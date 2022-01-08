Россия на 55 очков сократила отставание в борьбе за максимальную квоту на ОИ-2022

Благодаря победе Антона Бабикова и Кристины Резцовой в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), мужская сборная России сократила отставание от команд Швеции и Германии в борьбе за максимальную квоту на Олимпийские игры – 2022 сразу на 55 очков.
Чтобы в Пекин отправились шесть российских биатлонистов, в спринте и эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге отечественным спортсменам нужно выиграть у сборной Швеции 56 очков, а у команды Германии – 57.
Максимальное количество квот на Олимпийские игры (шесть) получают три лучшие команды. Первое и второе место гарантировали себе сборные Норвегии и Франции. Россия занимает пятое место и продолжает борьбу за третье с командами Швеции и Германии.
Шестой этап Кубка мира в Рупольдинге пройдёт с 12 по 16 января.
- 8 января 2022
-
18:44
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:26
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:32
-
16:26
-
16:19
-
16:15
-
15:58
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:32