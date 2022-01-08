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Россия на 55 очков сократила отставание в борьбе за максимальную квоту на ОИ-2022

Россия на 55 очков сократила отставание в борьбе за максимальную квоту на ОИ-2022
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Благодаря победе Антона Бабикова и Кристины Резцовой в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), мужская сборная России сократила отставание от команд Швеции и Германии в борьбе за максимальную квоту на Олимпийские игры – 2022 сразу на 55 очков.

Чтобы в Пекин отправились шесть российских биатлонистов, в спринте и эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге отечественным спортсменам нужно выиграть у сборной Швеции 56 очков, а у команды Германии – 57.

Максимальное количество квот на Олимпийские игры (шесть) получают три лучшие команды. Первое и второе место гарантировали себе сборные Норвегии и Франции. Россия занимает пятое место и продолжает борьбу за третье с командами Швеции и Германии.

Шестой этап Кубка мира в Рупольдинге пройдёт с 12 по 16 января.

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