Антон Бабиков завоевал второе золото в карьере на этапах Кубка мира
Поделиться
Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал второе золото в карьере на этапах Кубка мира. Бабиков вместе с Кристиной Резцовой выиграл супермикст на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Именно Бабиков на третьем этапе вывел сборную России в лидеры.
Первое золото Антон выиграл в личной гонке – в пасьюте на этапе в Поклюке в сезоне-2016/2017. Позже в том же сезоне последовала победа в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
Этап Кубка мира в Оберхофе стал для Бабикова первым в сезоне-2021/2022. До Нового года Антон выступал на Кубке IBU. Накануне в первой после возвращения на Кубок мира гонке (спринте) Бабиков стал шестым. С этой позиции завтра, 9 января, он стартует в гонке преследования.
Комментарии
- 8 января 2022
-
19:35
-
19:33
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:14
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:26
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
Партнерский контент