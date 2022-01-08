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Антон Бабиков завоевал второе золото в карьере на этапах Кубка мира

Антон Бабиков завоевал второе золото в карьере на этапах Кубка мира
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Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал второе золото в карьере на этапах Кубка мира. Бабиков вместе с Кристиной Резцовой выиграл супермикст на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Именно Бабиков на третьем этапе вывел сборную России в лидеры.

Первое золото Антон выиграл в личной гонке – в пасьюте на этапе в Поклюке в сезоне-2016/2017. Позже в том же сезоне последовала победа в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

Этап Кубка мира в Оберхофе стал для Бабикова первым в сезоне-2021/2022. До Нового года Антон выступал на Кубке IBU. Накануне в первой после возвращения на Кубок мира гонке (спринте) Бабиков стал шестым. С этой позиции завтра, 9 января, он стартует в гонке преследования.

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