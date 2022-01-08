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Видеообзор победы россиян Кристины Резцовой и Антона Бабикова в сингл-миксте

Видеообзор победы россиян Кристины Резцовой и Антона Бабикова в сингл-миксте
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В немецком Оберхофе в субботу, 8 января, прошла одиночная смешанная эстафета в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала сборная России, в составе которой бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Вторыми стали австрийцы, третьими — украинцы.

Права на видео принадлежат IBU TV.

На первом этапе Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера. Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и вернулась в гонку только 11-й. Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке Кристина вывела сборную России на третье место. На третьем этапе Бабиков использовал два дополнительных патрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Супермикст

1. Россия – 41.37,1 (один штрафной круг + 12 доппатронов).
2. Австрия – отставание 41,5 (1+13).
3. Украина +1.03,6 (0+12).
4. Беларусь +1.15,2 (1+11).
5. Швеция +1.23,6 (2+12).
6. Бельгия +1.24,8 (0+13).

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