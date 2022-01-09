Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на 4-м этапе Кубка IBU. Лучший из россиян — 4-й

В Брезно-Осрблье (Словакия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка IBU. Весь подиум заняли представители Норвегии. Победителем стал Синдре Фьелльхейм Йорде, серебро завоевал Эрленд Бьонтегорд, бронзу – Йоханнес Дале.
В спринте приняли участие шесть россиян. Лучшим из них стал Василий Томшин, занявший четвёртое место.
Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Мужчины, 10 км.
1. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) – 23.54,5 (0 промахов)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – отставание +6,2 секунды (1)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) +8,2 (2)
4. Василий Томшин (Россия) +12,8 (1)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) +18,2 (2)
6. Александер Фьелд Андерсен +26,0 (1)…
11. Пётр Пащенко (Россия) +36,6 (1)…
14. Никита Поршнев +44,9 (1)…
16. Ильназ Мухамедзянов +1.02,6 (2)…
33. Михаил Первушин +1.29,3 (2).
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