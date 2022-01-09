Александр Логинов потерял очки на выходе со стрельбища после первого рубежа

Российский биатлонист Александр Логинов потерял спортивные очки после первой стрельбы во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Логинов лидирует после первого огневого рубежа. На момент написания новости его отрыв от ближайших преследователей — норвежцев Стурлы Холм Легрейда и Тарьея Бё — составляет около 30 секунд.

Отметим, что в данный момент в Оберхофе идёт сильный снег, большинство биатлонистов едут в специальных очках.

Напомним, сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) началась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Помимо Логинова, шансы на медали имеют Антон Бабиков, отстающий от лидера на 50 секунд, а также Даниил Серохвостов, уступающий около одной минуты.