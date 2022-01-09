Бабиков сравнил себя с барином, сидящим в санях у Серохвостова, перед пасьютом в Оберхофе

Российский биатлонист Антон Бабиков перед стартом мужской гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) рассказал о том, какую картину он предложил нарисовать своего партнёру по команде Даниилу Серохвостову.
«Погода наша. Когда погода сложная, мы всегда выигрываем. Нужно пытаться ей воспользоваться.
Я вчера предлагал сделать коллаж Даниилу: тройка лошадей и сзади барин сидит в санях. Я буду барином, сидящим в санях, а лошадьми будут Фийон Майе, Даниил Серохвостов и Тарьей Бё. Я устал, мне нужно за ними отсиживаться", — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:30 мск.
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