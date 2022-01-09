Мартен Фуркад одним словом отреагировал на результаты мужского пасьюта в Оберхофе

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад одним словом отреагировал на результаты гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Мастер-класс», — написал в своём «твиттере» Фуркад, отметив победителя француза Кентена Фийона Майе и добавив эмодзи «аплодисменты».

Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё. Лучший среди россиян Александр Логинов занял пятое место. Александр лидировал в гонке вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.