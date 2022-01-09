Серохвостов: был бы рад попасть на Олимпиаду, но всё зависит от решения тренеров

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Чтобы быть повыше, не хватило точной стрельбы. Ветер особо не мешал, он сегодня не такой сильный, порывов почти не было. Пристрелялись тоже отлично. С первых кругов мы начали очень быстро идти, и к третьему я уже наелся, было тяжело стрелять стоя. Когда финишировал, чувствовал себя очень уставшим, но сейчас отошёл, готов тренироваться дальше.
Если честно, я был бы рад попасть на Олимпиаду, но всё зависит от решения тренеров», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Ранее в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё. Даниил Серохвостов занял 11-е место.
- 9 января 2022
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