Лариса Куклина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка IBU, Виктория Сливко — третья

В Брезно-Осрблье (Словакия) прошла женская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала россиянка Лариса Куклина, серебро завоевала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, бронзу – ещё одна россиянка Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Спринт. Женщины, 7,5 км.

1. Лариса Куклина (Россия) — 20.24, 1 (0 промахов).

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — отставание +2,4 секунды (1).

3. Виктория Сливко (Россия) +12,3 (0).

Ранее в той же дисциплине у мужчин весь подиум заняли представители Норвегии. Победителем стал Синдре Фьелльхейм Йорде, серебро завоевал Эрленд Бьонтегорд, бронзу – Йоханнес Дале. Лучшим из россиян стал Василий Томшин, занявший четвёртое место.