Лариса Куклина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка IBU, Виктория Сливко — третья
Поделиться
В Брезно-Осрблье (Словакия) прошла женская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала россиянка Лариса Куклина, серебро завоевала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, бронзу – ещё одна россиянка Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины, 7,5 км.
1. Лариса Куклина (Россия) — 20.24, 1 (0 промахов).
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — отставание +2,4 секунды (1).
3. Виктория Сливко (Россия) +12,3 (0).
Ранее в той же дисциплине у мужчин весь подиум заняли представители Норвегии. Победителем стал Синдре Фьелльхейм Йорде, серебро завоевал Эрленд Бьонтегорд, бронзу – Йоханнес Дале. Лучшим из россиян стал Василий Томшин, занявший четвёртое место.
Комментарии
- 9 января 2022
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:12
-
16:38
-
16:34
-
16:28
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:38
-
15:36
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:08
-
15:02
-
14:57
Партнерский контент