Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лариса Куклина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка IBU, Виктория Сливко — третья

Лариса Куклина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка IBU, Виктория Сливко — третья
Комментарии

В Брезно-Осрблье (Словакия) прошла женская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала россиянка Лариса Куклина, серебро завоевала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, бронзу – ещё одна россиянка Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины, 7,5 км.

1. Лариса Куклина (Россия) — 20.24, 1 (0 промахов).
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — отставание +2,4 секунды (1).
3. Виктория Сливко (Россия) +12,3 (0).

Ранее в той же дисциплине у мужчин весь подиум заняли представители Норвегии. Победителем стал Синдре Фьелльхейм Йорде, серебро завоевал Эрленд Бьонтегорд, бронзу – Йоханнес Дале. Лучшим из россиян стал Василий Томшин, занявший четвёртое место.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт 7,5 км
09 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Лариса Куклина
Россия
20:24.1
2
Рагнхильд Фемстейневик
Норвегия
+2.4
3
Виктория Сливко
Россия
+12.3
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022