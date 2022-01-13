Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Логинов приблизился к Латыпову, Смольский — в топ-10

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 521.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 448.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 379.

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.

8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.

9. Александр Логинов (Россия) — 323.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 312.

26. Даниил Серохвостов (Россия) — 175...

28. Саид Каримулла Халили (Россия) — 163…

35. Александр Поварницын (Россия) — 114…

42. Антон Бабиков (Россия) — 69...

46. Василий Томшин (Россия) — 56...

50. Максим Цветков (Россия) — 49...

80. Матвей Елисеев (Россия) — 11.