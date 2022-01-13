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Кубок мира по биатлону, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Логинов приблизился к Латыпову, Смольский — в топ-10
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Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 521.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 448.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 379.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.
8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
9. Александр Логинов (Россия) — 323.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 312.
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 175...
28. Саид Каримулла Халили (Россия) — 163…
35. Александр Поварницын (Россия) — 114…
42. Антон Бабиков (Россия) — 69...
46. Василий Томшин (Россия) — 56...
50. Максим Цветков (Россия) — 49...
80. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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