Валерия Васнецова: сейчас сил нет, но есть пара дней восстановиться

Российская биатлонистка Валерия Васнецова провела лучшую гонку в карьере на Кубке мира, финишировав в гонке преследования на 11-м месте после старта с 24-й позиции.
«Сегодня по ветровой обстановке стрельбище можно было разделить на две части. С первой по 15-ю установку ветер дул в одну сторону, с 16-й по 30-ю ветер был абсолютно другой. Первый рубеж я стреляла по 24-й установке, и там было смещение на 10, 12 часов. На второй рубеж я пришла на свои щиты, и удалось хорошо отработать.
Я пришла на вторую лёжку, и был тот ветер, на который я пристреливалась. Сделала поправку буквально на один щелчок и отстреляла хорошо.
Тяжело было на самом первом длинном подъёме, там было много снега, и была накатана только одна колея. Если бы приходилось обгонять, на это бы уходило очень много сил. А в целом по дистанции дальше всё было хорошо.
Это третья гонка подряд, плюс такие погодные условия. Сегодня тактически я никак не раскладывалась, просто пыталась держаться за теми, кого видела перед собой, чтобы было полегче.
Сейчас сил нет, но есть пара дней восстановиться, чтобы в Рупольдинге приступить к работе», — сказала Васнецова в эфире «Матч-ТВ» после финиша.
- 9 января 2022
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