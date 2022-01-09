Драчёв: смотрим биатлон, но наших не наблюдаем. Кроме Резцовой, показывать пока некого

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победителем гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, лучшей среди россиянок была Валерия Васнецова, она заняла 11-е место. Кристина Резцова стала 14-й.



«У Кристины Резцовой было очень большое желание выиграть, догнать норвежку. Стала прибавлять по ходу, а потом захлестнули эмоции. Работала не так, как умеет это делать. Не видно было ответственности в стрельбе: куда-то стреляла, палила. Может, ловила ветер, но в такую погоду надо уметь стрелять. Будем надеяться на следующие этапы.



Но в целом хотелось бы, чтобы у женщин было больше эмоций. Кроме Резцовой, показывать пока некого. Смотрим биатлон, но наших не наблюдаем», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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