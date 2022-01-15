Сборная России догнала команду Норвегии в эстафетном зачёте
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Сборная России догнала команду Норвегии в эстафетном зачёте Кубка мира. У двух лидеров по 156 турнирных баллов. На восемь очков отстаёт сборная Франции, в активе которой 148 баллов.
Напомним, в мужской эстафете этапа Кубка мира, проходящего в немецком Рупольдинге, первенствовала сборная России, за которую выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Один из лидеров российской команды Эдуард Латыпов по-прежнему находится на карантине в связи с положительным тестом на коронавирус.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет
1. Норвегия – 156.
2. Россия – 156.
3. Франция – 148.
4. Германия – 140.
5. Беларусь – 124.
6. Украина – 114.
7. Швеция – 110.
8. Италия – 108.
9. Швейцария – 93.
10. Словения – 88.
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