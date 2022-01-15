Сборная России догнала команду Норвегии в эстафетном зачёте Кубка мира. У двух лидеров по 156 турнирных баллов. На восемь очков отстаёт сборная Франции, в активе которой 148 баллов.

Напомним, в мужской эстафете этапа Кубка мира, проходящего в немецком Рупольдинге, первенствовала сборная России, за которую выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Один из лидеров российской команды Эдуард Латыпов по-прежнему находится на карантине в связи с положительным тестом на коронавирус.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 156.

2. Россия – 156.

3. Франция – 148.

4. Германия – 140.

5. Беларусь – 124.

6. Украина – 114.

7. Швеция – 110.

8. Италия – 108.

9. Швейцария – 93.

10. Словения – 88.