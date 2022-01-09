Динара Алимбекова: была часто рядом с подиумом и наконец-то смогла на него попасть
Поделиться
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой она финишировала на третьем месте. Победу в ней одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй финишировала шведка Ханна Эберг.
«Я была часто рядом с подиумом и наконец-то смогла на него попасть. Очень довольна гонкой и своей бронзовой медалью. Вчера сильно устала после гонки, а сегодня планировала чисто отстреляться, потому что не очень хорошо себя чувствовала. Рада, что так всё сложилось.
Ничего особенного во время рождественской паузы не делала. Готовилась с прицелом на Олимпиаду, и тренировки были очень тяжёлые. План — провести все гонки, поэтому работала в поте лица на тренировках», — сказала Алимбекова в интервью IBU TV.
Комментарии
- 9 января 2022
-
20:10
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:31
-
18:14
-
18:12
-
18:01
-
18:01
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:36
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:12
-
16:38
-
16:34
-
16:28
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:01
-
15:59
Партнерский контент