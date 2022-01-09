Динара Алимбекова: была часто рядом с подиумом и наконец-то смогла на него попасть

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой она финишировала на третьем месте. Победу в ней одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй финишировала шведка Ханна Эберг.

«Я была часто рядом с подиумом и наконец-то смогла на него попасть. Очень довольна гонкой и своей бронзовой медалью. Вчера сильно устала после гонки, а сегодня планировала чисто отстреляться, потому что не очень хорошо себя чувствовала. Рада, что так всё сложилось.

Ничего особенного во время рождественской паузы не делала. Готовилась с прицелом на Олимпиаду, и тренировки были очень тяжёлые. План — провести все гонки, поэтому работала в поте лица на тренировках», — сказала Алимбекова в интервью IBU TV.