Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Антхольце

С 20 по 23 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Расписание соревнований

20 января

16:15 мск — индивидуальная гонка, мужчины.

21 января

16:15 — индивидуальная гонка, женщины.

22 января

14:50 — масс-старт, мужчины.

17:00 — эстафета, женщины.

23 января

14:15 — эстафета, мужчины.

17:15 — масс-старт, женщины.

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.



В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.