«Караул! Толя говорил, что у него ковид». Тихонов — о смерти Алябьева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов близко к сердцу воспринял уход из жизни Анатолия Алябьева.

«Трагедия. Очень близкий мой друг. Три дня назад разговаривали. Толя сказал, что у него коронавирус. Сказал: «Иванович, не переживай. 29-го числа на юбилее буду у тебя обязательно». Это караул! Потеряли большого человека, достойнейшего. Алябьев был человеком офицерской чести. Он был скромный. Давно у меня не было такого состояния. Огромное горе», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион (в индивидуальной гонке и в эстафете), дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.