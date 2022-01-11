Кристиансен: Самуэльссон пытается нас одурачить и вывести из себя
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен полагает, что их шведский соперник Себастиан Самуэльссон затеял перед Олимпиадой психологические игры.
«Я думаю, он просто пытается нас одурачить и вывести из себя. Наверное, есть такие, кто больше других тренировался на Рождество и заранее начал думать, что будет через месяц. В таком случае готовность сейчас будет несколько ниже оптимальной, пока вы находитесь под нагрузками. И с этим нужно смириться. Принять то, что вы сейчас не в лучших кондициях», — сказал Ветле Кристиансен в интервью NRK.
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе неоднократно заявлял, что находится в плохой форме. Однако в спринтерской гонке он показал второй результат.
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