Кристиансен: Самуэльссон пытается нас одурачить и вывести из себя

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен полагает, что их шведский соперник Себастиан Самуэльссон затеял перед Олимпиадой психологические игры.

«Я думаю, он просто пытается нас одурачить и вывести из себя. Наверное, есть такие, кто больше других тренировался на Рождество и заранее начал думать, что будет через месяц. В таком случае готовность сейчас будет несколько ниже оптимальной, пока вы находитесь под нагрузками. И с этим нужно смириться. Принять то, что вы сейчас не в лучших кондициях», — сказал Ветле Кристиансен в интервью NRK.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе неоднократно заявлял, что находится в плохой форме. Однако в спринтерской гонке он показал второй результат.