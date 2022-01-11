Легрейд: возможно, Самуэльссон забыл про договорённости шведов выступить плохо

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд не исключает возможности того, что их шведский соперник Себастиан Самуэльссон хочет обхитрить перед Олимпиадой своих оппонентов.

«Я слышал, как вчера ребята в шведской команде говорили, что нужно сделать всё согласно плану. Они должны были плохо выступить, но, возможно, Себбе (Самуэльссон) забыл про договорённости. Есть ли между нами игры разума? Да, конечно. Мы пытаемся перехитрить друг друга при возможности. Это всё происходит в дружеском ключе, но в этом аспекте мы, скорее, обыграем шведов, чем они нас», — приводит слова Стурлы Легрейда NRK.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе неоднократно заявлял, что находится в плохой форме. Однако в спринтерской гонке он показал второй результат.