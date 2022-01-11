Цветков — об Алябьеве: человек, который всегда был готов помочь и поддержать

Чемпион мира в эстафете, российский биатлонист Максим Цветков высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Большая потеря для нас, ушёл из жизни человек, который всегда был готов помочь и поддержать. Мои соболезнования родным и близким», — написал Цветков в «сториз» своего «инстаграма».

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион 1980 года, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.