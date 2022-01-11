Доротея Вирер: олимпийское золото в Пекине может стать венцом моей карьеры

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер поделилась настроем на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Олимпийское золото – моя мечта, оно может стать венцом моей биатлонной карьеры. Мне выпал третий шанс, по сравнению с Сочи и Пхёнчханом я буду старше и, надеюсь, даже мудрее.

Кроме шуток, в Пекине я хочу сделать всё возможное, но в то же время хотелось бы провести это время расслабленно, насладиться олимпийской атмосферой и попытаться извлечь из всех ситуаций только позитив. Я знаю, что все, в том числе я сама, ожидают от меня личной медали, но я прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто.

В последнее время я часто говорила своему мужу Стефану, что просто хочу наслаждаться жизнью. Понимаю, что это нормальное желание, просто пока не время. Пока я думаю о Пекине. Сезон получается непростым. Если вы находитесь не в 100% состоянии, трудно быть впереди, потому что конкуренция очень серьёзная. В последнее время чувствую себя гораздо лучше, надеюсь, ближе к Олимпийским играм моя гоночная форма, стрельба только улучшатся.

К Олимпиаде в Милане в 2026 году я буду уже совсем зрелой женщиной и определённо не буду соревноваться. Как я уже говорила, индивидуальная медаль в Пекине должна стать высочайшей точкой в моей карьере. Сделаю для этого всё возможное», — приводит слова Вирер Fondo Italia.