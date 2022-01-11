Экс-лыжница Нильссон призналась, что считает Самуэльссона своим примером для подражания

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, рассказала о своём отношении к лидеру мужской сборной Швеции Себастиану Самуэльссону.

«Я действительно считаю Себбе своим образцом для подражания. На следующий день после эстафеты, которую он провёл ниже того, на что, как мы все знаем, он способен, Себ взобрался на подиум Кубка мира. Это то, что могут только лучшие биатлонисты, и я равняюсь на них», — приводит слова Нильссон SVT.

Нильссон имела в виду выступления Самуэльссона на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Самуэльссон, бежавший первый этап смешанной эстафеты, зашёл на 2 штрафных круга, что сильно отбросило команду в протоколе. На следующий день Себастиан завоевал серебро в гонке преследования, допустив всего один промах на четырёх огневых рубежах.