Анатолий Хованцев: эстафета у нас получается не совсем весёлой. Надо было взять Сливко

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал мнение, что на этап Кубка мира в Рупольдинге, который пройдёт в ближайшие выходные, нужно было взять Викторию Сливко, выступающую на Кубке IBU.
«Мне кажется, что Сливко надо было попробовать в Рупольдинге, потому что эстафета у нас получается не совсем весёлой: есть проблемы со стрельбой у Казакевич и Мироновой. Женщин поедет максимум пять (на Олимпиаду. — Прим. «Чемпионата»), одна из них будет в запасе. Выбор для эстафеты не такой уж большой, а сейчас каждый может заболеть коронавирусом.
Моё мнение — Сливко надо попробовать, на российских соревнованиях она выглядела очень здорово, внушительно, постоянно показывала результаты на Кубке IBU. Вопрос только к тренерам», — приводят слова Хованцева «Известия».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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