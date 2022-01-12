Тренер сборной России сообщил, что Анастасия Шевченко выступает с травмой в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что биатлонистка национальной команды Анастасия Шевченко выступает с травмой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«В короткий перерыв между этапами нужно работать. Все бегут в одинаковых условиях. Задача у нас одна: призовые места.
У Анастасии Шевченко была проблема с ногой, была травма. Пытаемся её решить. Ещё в Оберхофе спортсменка настояла, что будет бороться. У меня нет основания ей не верить. Настя — боец, всё впереди. Бороться будем за лучшие результаты», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 12 января, в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск. Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 24-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (29-й), Кристина Резцова (31-й), Валерия Васнецова (54-й), Светлана Миронова (66-й) и Анастасия Шевченко (104-й).
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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