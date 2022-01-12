Норвежец Паульсен выиграл укороченную индивидуалку на 5-м этапе Кубка IBU, Томшин — 6-й

В Брезно-Осрблье (Словакия) состоялась укороченная мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Её выиграл представитель Норвегии Ветле Паульсен, второе место занял ещё один норвежец Мартин Фемстейневик, третье – немец Юстус Штрелов.

Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин. Он финишировал шестым.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Короткая индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.

1. Ветле Паульсен (Норвегия) – 36.35,0 (2 промаха).

2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – отставание +5,9 секунды (0).

3. Юстус Штрелов (Германия) +13,4 (2 промаха).

6. Василий Томшин (Россия) +20,1 (2).