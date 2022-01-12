Норвежец Паульсен выиграл укороченную индивидуалку на 5-м этапе Кубка IBU, Томшин — 6-й
Поделиться
В Брезно-Осрблье (Словакия) состоялась укороченная мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Её выиграл представитель Норвегии Ветле Паульсен, второе место занял ещё один норвежец Мартин Фемстейневик, третье – немец Юстус Штрелов.
Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин. Он финишировал шестым.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Короткая индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.
1. Ветле Паульсен (Норвегия) – 36.35,0 (2 промаха).
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – отставание +5,9 секунды (0).
3. Юстус Штрелов (Германия) +13,4 (2 промаха).
6. Василий Томшин (Россия) +20,1 (2).
Комментарии
- 12 января 2022
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:34
-
17:27
-
16:24
-
15:29
-
14:31
-
13:51
-
13:30
-
13:30
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
10:39
-
10:25
-
10:09
-
07:59
-
00:32
-
00:18
- 11 января 2022
-
23:08
-
23:01
-
22:27
-
22:12
-
22:05
Партнерский контент