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Норвежец Паульсен выиграл укороченную индивидуалку на 5-м этапе Кубка IBU, Томшин — 6-й

Норвежец Паульсен выиграл укороченную индивидуалку на 5-м этапе Кубка IBU, Томшин — 6-й
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В Брезно-Осрблье (Словакия) состоялась укороченная мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка IBU. Её выиграл представитель Норвегии Ветле Паульсен, второе место занял ещё один норвежец Мартин Фемстейневик, третье – немец Юстус Штрелов.

Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин. Он финишировал шестым.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Короткая индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.

1. Ветле Паульсен (Норвегия) – 36.35,0 (2 промаха).
2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – отставание +5,9 секунды (0).
3. Юстус Штрелов (Германия) +13,4 (2 промаха).
6. Василий Томшин (Россия) +20,1 (2).

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