Доротея Вирер впервые поднялась на подиум в олимпийском сезоне-2021/2022

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер впервые в олимпийском сезоне – 2021/2022 завоевала медаль в гонке на этапе Кубка мира.

Это произошло в Рупольдинге (Германия), где Вирер стала третьей в спринте, не допустив ни одного промаха. Её отставание от победительницы, шведки Эльвиры Эберг, также продемонстрировавшей чистую стрельбу, составило 29,7 секунды. Второе место заняла лидер общего зачёта КМ норвежка Марте Рёйселанд.

Отметим, что до спринта в Рупольдинге лучшим результатом Вирер в текущем сезоне было четвёртое место в масс-старте на этапе КМ в Анси (Франция). В данный момент Доротея занимает 11-е место.

Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.