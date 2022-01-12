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Российская биатлонистка выступает на Кубке мира с травмой — зачем Анастасия Шевченко выходит на старт через боль?

«Я убедила доктора, что хочу бежать». Почему российская биатлонистка хромала после финиша
Михаил Чесалин
Я убедила доктора, что хочу бежать
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Анастасия Шевченко проиграла лидеру две минуты ходом и терпела боль. Это подвиг или безрассудство?

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 в Рупольдинге запомнится российским болельщикам тремя вещами: тем, что Резцова дважды промахнулась последними выстрелами, тем, что Миронова впервые за два года закрыла в гонке все мишени, а также тем, что Анастасия Шевченко выступала с травмой и хромала после финиша.

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Ещё до старта гонки было понятно, что с Шевченко что-то не так. Тренер женской сборной Михаил Шашилов в привычной лаконичной манере обрисовал ситуацию: «У Анастасии проблема с ногой, была травма. Пытаемся её решить. Ещё в Оберхофе спортсменка настояла, что будет бороться. У меня нет оснований ей не верить. Настя – боец, у неё всё впереди».

Гонка сложилась для Шевченко очень непросто. На трассе ей было явно тяжело. И даже при чистой стрельбе она еле-еле сохранила право выступить в гонке преследования. Заняла 57-е место, отстав от лидеров ходом на две с лишним минуты. У неё 85-й ход из 111 участниц.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 января 2022, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
19:45.2
2
Марте Рёйселанд
Норвегия
+21.6
3
Доротея Вирер
Италия
+29.7

Уже после гонки сама Анастасия рассказала, что перед стартом этапа в Оберхофе она поскользнулась и получила растяжение. Но заменять спортсменку некем: теперь и везти россиянок с Кубка IBU далеко, да и не факт, что кто-то выступит лучше.

«У меня желание перебивает мою боль. Я очень хочу бежать здесь. На данный момент боль уже почти ушла, но немного остаётся. Я очень рада, что попала в пасьют, я старалась. Надеюсь, что с каждой гонкой боль будет уходить, а желание и старание — возвращаться.

Я убедила доктора и тренера, что хочу бежать. У меня желание бежать очень большое, и меня не переубедить. Боль уже не такая сильная, сегодня я пробежала намного лучше. А хромаю я, потому что пробежала гонку, отдала все силы. Боль начинается только после большой работы, начинает ныть нога немного. Сейчас я проехала больше 20 км, поэтому нога немного ноет», – рассказала биатлонистка Дмитрию Губерниеву в прямом эфире «Матч ТВ».

Телекомментатор девушку пожалел, восхитился её мужеством и посоветовал беречь себя.

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Так что же это такое? Подвиг или безрассудство? И зачем спортсменка так себя терзает?

Шевченко, безусловно, очень не повезло. Шашилова весь декабрь мучили вопросом – а когда в сборную России позовут Шевченко, которая разрывает всех на Кубке IBU? И когда Шашилов решил провести ротацию, случилась такая неудача – спортсменка получила травму.

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22-летняя биатлонистка, конечно, рассчитывала, что своими результатами на Кубке мира сможет убедить тренеров взять её на Олимпиаду. Все шансы на это были – позиции той же Васнецовой не выглядят незыблемыми. И отказаться от стартов – отказаться от борьбы за поездку на Олимпиаду. Повреждение, видимо, болезненное, но не очень серьёзное, поэтому Шевченко и приняла решение бежать даже через боль. А вдруг и так получится?

В Оберхофе Анастасия в спринте была 86-й. В Рупольдинге – 57-й. Могут ли эти результаты вкупе с бойцовским духом убедить тренеров в необходимости присутствия такой спортсменки на Олимпиаде? Пожалуй, наставникам предстоит сделать непростой выбор.

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