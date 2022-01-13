Цветков: то, что я выше других ребят из сборной России, нельзя считать хорошим результатом

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал результат в забеге на мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«То, что я выше других ребят из сборной России, никаким образом нельзя считать хорошим результатом, ведь впереди нас 20 спортсменов из других стран. Именно с ними нам нужно соревноваться, а не внутри команды. Обидно, конечно, что не смогли полную квоту завоевать. Нужно было и стрелять лучше, потому что сегодня погода была идеальная, ветра не было. К сожалению, допускали обидные ошибки, да и ходом не самое лучшее состояние было. Отсутствие соревновательной практики на Кубке мира? Да это не так сказывается, как то, что я три года не бегал в таком плотном режиме.
Три гонки в неделю, и ты не знаешь, успеешь восстановиться или нет. Я заново нарабатываю схему, как восстанавливаться, когда у тебя много стартов подряд. А в остальном гонки всегда одинаковые, везде требуется показывать максимальный результат: закрывать 10 мишеней и быстро бежать 10 км, если мы говорим о спринте. Соперники здесь посильнее? Да я и на этапе Кубка России в этом сезоне девятым был. Соперники везде сильные, в каждой гонке нужно показывать максимум», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2022
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