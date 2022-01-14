Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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Сегодня, 14 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.
За сборную России выступят Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.
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