Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Логинов поднялся на 6-е место

Сегодня, 16 января, в Рупольдинге (Германия) состоялась мужская гонка преследования на этапе Кубка мира. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял россиянин Александр Логинов, а третье — белорус Антон Смольский. По итогам гонки произошли некоторые изменения в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 581.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) —484

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 470.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 379.

6. Александр Логинов (Россия) — 377.

7. Антон Смольский (Беларусь) — 360.

8. Симон Детьё (Франция) — 345.

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.

10. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 336...

25. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...

29. Саид Каримулла Халили (Россия) — 174…

35. Александр Поварницын (Россия) — 114…

40. Максим Цветков (Россия) — 81...

44. Антон Бабиков (Россия) — 69...

49. Василий Томшин (Россия) — 56...

81. Матвей Елисеев (Россия) — 11.