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Кубок мира по биатлону, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Логинов поднялся на 6-е место
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Сегодня, 16 января, в Рупольдинге (Германия) состоялась мужская гонка преследования на этапе Кубка мира. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял россиянин Александр Логинов, а третье — белорус Антон Смольский. По итогам гонки произошли некоторые изменения в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 581.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) —484
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 470.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 379.
6. Александр Логинов (Россия) — 377.
7. Антон Смольский (Беларусь) — 360.
8. Симон Детьё (Франция) — 345.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.
10. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.
11. Эдуард Латыпов (Россия) — 336...
25. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...
29. Саид Каримулла Халили (Россия) — 174…
35. Александр Поварницын (Россия) — 114…
40. Максим Цветков (Россия) — 81...
44. Антон Бабиков (Россия) — 69...
49. Василий Томшин (Россия) — 56...
81. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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