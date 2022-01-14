Алимбекова объяснила, почему белорусские биатлонистки выступают лучше россиянок

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о более высоких результатах своей команды по сравнению с российской. В нынешнем сезоне белорусские биатлонистки выступают более успешно, чем российские.



«Лично я просто кайфую от каждого выхода на старт. Но тут отдельная история: я же около восьми лет бегала через дикую боль. Каждую гонку. И мне, наконец, удалось решить эту проблему. Больше не сводит ноги прямо на дистанции. Вы не представляете, насколько здорово выходить соревноваться, а не мучиться. Я наслаждаюсь. Плохие гонки тоже бывают, но даже от них стараюсь получать удовольствие. Нужно уметь справляться — это часть работы, если ты профессионал.



Что касается сравнений с российской сборной, то, думаю, не всё зависит от количества занимающихся в стране. Уверена, у вас тоже есть очень талантливые спортсменки. Может быть, им просто не очень подходит подготовка. Вот нашей команде очень хорошо подошёл план. Новый тренер внимателен ко всем, постоянно всё обсуждается. Это звучит просто, но это работает», — цитирует Алимбекову «Спорт-Экспресс».

Новость по теме Динара Алимбекова опубликовала пост о спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге