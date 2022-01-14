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Валерия Васнецова упала на первом круге эстафеты в Рупольдинге

Валерия Васнецова упала на первом круге эстафеты в Рупольдинге
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова упала на первом круге стартового этапа эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Россиянка потеряла несколько секунд, но сумела не отпустить соперниц в отрыв и чисто отстреляла на лёжке.

За сборную России сегодня также выступят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.

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