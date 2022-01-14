Валерия Васнецова упала на первом круге эстафеты в Рупольдинге

Российская биатлонистка Валерия Васнецова упала на первом круге стартового этапа эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Россиянка потеряла несколько секунд, но сумела не отпустить соперниц в отрыв и чисто отстреляла на лёжке.

За сборную России сегодня также выступят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.