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Мужская сборная России по биатлону одержала победу на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону одержала победу на этапе Кубка мира
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В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России. Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси.

В состав российской сборной входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.

Россияне выиграли у немцев всего 7 секунд. На последнем круге Наврат приближался к Цветкову, но Максим сумел выстоять.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины

1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)
2. Германия +7,0 (0+2)
3. Беларусь +23,2 (0+6).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2022, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:11:06.1
2
Германия
+7.0
3
Беларусь
+23.0
Комментарии
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