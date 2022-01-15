Мужская сборная России по биатлону одержала победу на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России. Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси.

В состав российской сборной входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.

Россияне выиграли у немцев всего 7 секунд. На последнем круге Наврат приближался к Цветкову, но Максим сумел выстоять.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины



1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)

2. Германия +7,0 (0+2)

3. Беларусь +23,2 (0+6).