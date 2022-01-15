Мужская сборная России по биатлону одержала победу на этапе Кубка мира
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В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России. Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси.
В состав российской сборной входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.
Россияне выиграли у немцев всего 7 секунд. На последнем круге Наврат приближался к Цветкову, но Максим сумел выстоять.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины
1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)
2. Германия +7,0 (0+2)
3. Беларусь +23,2 (0+6).
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