Логинов: сработала наша с Максом молодость и опыт Карима и Даниила. Точнее, наоборот

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.
«Лидеру можно позвонить, Эдик, наверное, высказался бы, как капитан тоже не могу говорить. На правах одного из участников эстафеты хочу сказать, что молодцы все ребята, отлично отработали. Сегодня сработала наша с Максом молодость и их опыт. Точнее, наоборот (смеётся). Все молодцы, поздравляю с победой. Даниил так говорит, будто пойдёт и сейчас после гонки доширак заварит (смеётся). Видно же, как Карим с Даниилом радуются (с иронией).
Сейчас какое-то удовлетворение пришло, перевариваешь, понимаешь всё и радость приходит. Мы с Максом уже 16 лет знакомы и до сих пор выступаем. Очень рад за него, за них и за себя. Я Максима знаю как спортсмена, который умеет терпеть, и он очень сдержанный. Я в нём не сомневался как на лёжке, так и на стойке, так и на последнем круге.
Думаю, в этом году во всех эстафетах мы в призах, боролись за призовые места. Результат говорит сам за себя. Сейчас, наверное, поколение очень талантливое, они могут стабильно выступать. Я рад, что ещё немного — и они заматереют», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ» перед церемонией награждения.
- 15 января 2022
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