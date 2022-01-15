Серохвостов: работаем не для шестых мест, а для первых

Российский биатлонист Даниил Серохвостов после победы команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге, объяснил свои слова перед началом гонки. Серохвостов сказал, что сборная России выиграет эстафету с отрывом.

«Я не знаю, что-то ляпнул перед стартом. Это круто. Я просто был уставший до начала гонки и не понимал, что говорю. Конечно, мы работаем не для шестых мест, а для первых. Стараемся и делаем всё, чтобы выиграть», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Второе место сегодня заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси. За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.