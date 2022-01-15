Цветков: нет переживания, поеду на Олимпиаду или нет. Нужно работать

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.

«Тренеры вели очень хорошо по трассе, в принципе, через каждые 300-400 метров стоял тренер, либо кто-то из команды, и говорили по секундам, сколько я отыгрываю или проигрываю. Когда на большом подъёме сказали, что 5 секунд, я понимал, что на развороте нужно эти секунды додержать, и я знал, что в последний подъём у меня есть силы и я смогу их выдать. Всё бы решалось на последнем подъёме, и там пришлось бы упираться. На последнем спуске уже ничего не отыграть, там 2-3 секунды сложно отыграть.

У нас не вся команда едет на первую Олимпиаду, Саша был в Сочи. Внутренние ощущения? Я уже это проходил перед Олимпиадой в Корее. Ощущения те же самые, просто сейчас немножко изменился. Я понимаю, что нужно работать, а остальное — как будет. Нет такого переживания — поеду или нет, это никак на мой результат не может повлиять, скорее, только негативно скажется. Нужно работать. Как Карим говорил, мы пытаемся на 100% отработать в каждой тренировке. Тот труд, который вы сейчас видите, это не работа здесь и сейчас или последних месяцев, это годы работы. Все мы тренируемся с детства и всё ради того, чтобы поехать на Олимпиаду», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».